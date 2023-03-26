Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф ждёт первого ребёнка

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф и его подруга Эрин Дарк ждут ребёнка. Британский актёр станет отцом впервые, а его девушка — впервые матерью.
В прошлую пятницу пару сфотографировали папарацци на прогулке по Нью-Йорку. На фото видно, что у 38-летней спутницы Дэниела большой и округлившийся живот — это говорит о том, что она беременна. 33-летний Рэдклифф и Эрин пока официально не подтвердили, что ждут ребёнка.
Рэдклифф и Дарк в отношениях более 10-ти лет — они познакомились на съёмках ленты «Убей своих любимых», где Дэниел сыграл поэта Аллена Гинзберга.
Дэниел Рэдклифф и его подруга Эрин Дарк на прогулке в Нью-Йорке
Фото: Daily Mail
В прошлом году Дэниел Рэдклифф рассказал журналу GQ о своём источнике вдохновения после завершения работы во франшизе «Гарри Поттер». По словам Рэдклиффа, после окончания «Гарри Поттера» многие люди не хотели, чтобы актёр появлялся где-то ещё, но он чётко решил, что хочет развивать свою карьеру и работать дальше. Своим источником вдохновения актёр назвал Харрисона Форда — очевидно, имея в виду, что он прославился как Хан Соло и Индиана Джонс, но позже сыграл во многих других фильмах.
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