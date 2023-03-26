Вдова Михаила Горшенёва раскритиковала сериал «Король и Шут»
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Вторая жена и вдова музыканта Михаила Горшенёва, Ольга Горшенёва, заявила, что образ Горшка в сериале «Король и Шут» не соответствует действительности. По её словам, авторы шоу «специально гиперболизировали слабости» солиста знаменитой панк-группы.
Многие, кто знал Мишу и дружил с ним, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты.
Ольга считает, что сериал специально порочит имя и память её мужа. Она добавила, что когда давала согласие на съёмки шоу, авторы обещали показать Горшка не так, как он представлен в проекте.
Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна.
Российский актёр Константин Плотников, сыгравший Михаила Горшенёва в сериале «Король и Шут», недавно рассказал, что ему увеличили зарплату на его работе дворником. В своём видеоблоге Плотников показал, как убирает снег рядом с Александро-Невской лаврой в Санкт-Петербурге.
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