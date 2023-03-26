Режиссёр «Джона Уика 4» рассказал про финал фильма

Киносага «Джон Уик» — флагман кинокомпании Lionsgate. Поэтому топ-менеджеры оказались очень недовольны тем, что режиссёр всех четырех частей цикла Чад Стахелски и исполнитель главной роли Киану Ривз решили поставить жирную точку в четвёртом фильме. Напомним: в финале Уик умирает.
По словам постановщика, представители студии считали, что он и Киану «совсем охренели». Но режиссёр в итоге всё же смог объяснить коллегам, что «в какой-то момент это должно закончиться».
При этом Чад и его команда сняли дополнительный финал, в котором есть намёк на то, что Уик выжил. Но благодаря реакции на пробный показ с альтернативным финалом Ривз и Стахелски поняли, что их изначальное видение финала было верным.
Альтернативная сцена похорон вышла более загадочной. Вот почему в конце похорон зритель смотрит вверх, как щенок. Мы провели один пробный показ, и зрители были очень недовольны новой концовкой, снятой во время дополнительных съёмок. Поэтому мы решили, что с первого раза у нас всё получилось, и, к чести студии, они даже «не моргнули».
Режиссёр недавно заявлял, что его съёмочная команда как минимум даст Джону Уику отдохнуть какое-то время. Только если у авторов появятся действительно стоящие идеи для пятой части, они возьмутся за продолжение.
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