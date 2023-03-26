Авторы русской озвучки Hogwarts Legacy высказались о «пиратских» и официальных переводах

Студия GamesVoice поделилась вторым видеодневником русской озвучки игры Hogwarts Legacy. Актриса дубляжа Алёна Андронова рассказала в нём о работе над озвучкой нового приключения по вселенной «Гарри Поттера». Она также объяснила разницу между пиратским и официальным дубляжом.

По словам Алёны, многие актёры официального дубляжа сталкиваются с целым рядом ограничений. Она отметила, что над озвучкой игр всегда работают настоящие профессионалы, но не все увлекаются ими (играми).

Чаще всего актёр, приходя на запись в студию, видит перед собой текст, слышит записанные реплики, иногда видит кат-сцены и, может быть, скриншот с изображением персонажа, к которому, возможно, есть какое-то текстовое описание. Бывают ситуации, когда приходит только текст, но это, к счастью, большая редкость. Это немного затрудняет для актёра и режиссёра понимание того, что происходит. Из-за этого в играх можно услышать такие усреднённые интонации, чтобы точно попасть в ситуацию.

Андронова подчеркнула, что в студии GamesVoice все актёры являются и профессионалами, и большими любителями видеоигр. И поскольку работу над дубляжом команда начинает уже после релиза проекта, артистам проще работать, потому что у них есть возможность как следует изучить сюжет, характеры героев и другие важные аспекты.

Алёна заявила, что некорректно называть профессиональные неофициальные озвучки пиратскими. Она сравнила неофициальные озвучки игр с модами, которые спокойно добавляются для официально купленных в Steam игр.

Часто подобные неофициальные дубляжи называют «пиратскими», но в данном случае этот термин в корне неверен. Он пошёл с торрентов, из озвучки кино и видео, где саунд-дизайн и звуковая дорожка неотделимы от голосов актёров.

Андронова также рассказала, что команда утвердила актёрский состав дубляжа Hogwarts Legacy, а работа над озвучкой идёт полным ходом. Студия обещает представить результат своей работы до конца этого года.

Второй дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Warner Bros.