Видео: как бы выглядел ремейк S.T.A.L.K.E.R. в 2023 году на Unreal Engine 5

Автор YouTube-канала Skif презентовал геймплейное видео условного ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 5.

Это не анонс ремейка игры — автор видео лишь показывает, как могло бы выглядеть переосмысление культовой игры в наше время. Для создания ролика энтузиаст использовал файлы из модов S.T.A.L.K.E.R.: Anomaly и S.T.A.L.K.E.R.: SOC Update.

Геймплейное видео S.T.A.L.K.E.R.: Remake

Видео доступно на YouTube-канале Skif. Права на видео принадлежат Skif.

После недавней утечки множества материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 в Сети появились слухи, будто GSC Game World заморозила разработку проекта и даже ограничила некоторым сотрудникам доступ к материалам игры.

Конечно, эти слухи оказались фейковыми. Комьюнити-менеджер GSC Game World под ником McCulkin заявил, что не нужно верить всему, что говорят. По его словам, разработка шутера продолжается в прежнем режиме, без каких-либо изменений.