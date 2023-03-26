Видео: как бы выглядел ремейк S.T.A.L.K.E.R. в 2023 году на Unreal Engine 5

Автор YouTube-канала Skif презентовал геймплейное видео условного ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 5.
Это не анонс ремейка игры — автор видео лишь показывает, как могло бы выглядеть переосмысление культовой игры в наше время. Для создания ролика энтузиаст использовал файлы из модов S.T.A.L.K.E.R.: Anomaly и S.T.A.L.K.E.R.: SOC Update.
Геймплейное видео S.T.A.L.K.E.R.: Remake
Видео доступно на YouTube-канале Skif. Права на видео принадлежат Skif.
После недавней утечки множества материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 в Сети появились слухи, будто GSC Game World заморозила разработку проекта и даже ограничила некоторым сотрудникам доступ к материалам игры.
Конечно, эти слухи оказались фейковыми. Комьюнити-менеджер GSC Game World под ником McCulkin заявил, что не нужно верить всему, что говорят. По его словам, разработка шутера продолжается в прежнем режиме, без каких-либо изменений.
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