Джеймс Ганн объяснил большую продолжительность «Стражей Галактики 3»

Режиссёр «Стражей Галактики 3» Джеймс Ганн подтвердил, что последний фильм трилогии станет самым продолжительным во всей серии. Точный хронометраж он не озвучил, но и не стал отрицать, что длительность картины может составить 2 часа и 29 минут.

По словам режиссёра, каждая секунда фильма «не была потрачена впустую». А каждый герой раскроется перед зрителем как надо.

Он будет примерно таким, хотя это ещё не точно. И, обещаю, ни одна секунда не будет потрачена впустую. В ленте не будет «лишнего жира». Каждому главному герою «Стражей» необходимо было пройти полную арку не только для этого фильма, но и для всей трилогии.

«Стражи Галактики 3» — заключительный фильм франшизы про команду, в котором нынешний состав мы увидим вместе в последний раз. Лента будет эмоциональной и местами даже мрачной, а центральная роль в истории достанется Ракете.

«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая.