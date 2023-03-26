Джеймс Ганн объяснил большую продолжительность «Стражей Галактики 3»
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Режиссёр «Стражей Галактики 3» Джеймс Ганн подтвердил, что последний фильм трилогии станет самым продолжительным во всей серии. Точный хронометраж он не озвучил, но и не стал отрицать, что длительность картины может составить 2 часа и 29 минут.
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По словам режиссёра, каждая секунда фильма «не была потрачена впустую». А каждый герой раскроется перед зрителем как надо.
Он будет примерно таким, хотя это ещё не точно. И, обещаю, ни одна секунда не будет потрачена впустую. В ленте не будет «лишнего жира». Каждому главному герою «Стражей» необходимо было пройти полную арку не только для этого фильма, но и для всей трилогии.
«Стражи Галактики 3» — заключительный фильм франшизы про команду, в котором нынешний состав мы увидим вместе в последний раз. Лента будет эмоциональной и местами даже мрачной, а центральная роль в истории достанется Ракете.
«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая.
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