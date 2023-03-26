LEGO 2K Drive сняли с продажи в России, Турции и в ЮАР

В этом месяце 2K Games анонсировала масштабную аркадную гонку LEGO 2K Drive, а также открыла на неё предзаказы. Игру можно было купить и в России. Но издатель 24 марта убрал проект из российского Steam, а также из Турции и ЮАР.

Материалы по теме LEGO 2K Drive уже можно предзаказать. Игра пока доступна и в России

Фото: Steam

Почему 2K Games сняла с продажи LEGO 2K Drive в Турции и ЮАР, точно неизвестно. Скорее всего, причина в том, что в этих странах нестабильная экономика и курс валют, хотя новый симулятор реслинга WWE 2K23 и другие игры издателя в этих регионах официально продаются.

Предзаказ на LEGO 2K Drive издатель открыл в Steam 23 марта, представив аудитории три версии для покупки — Standard Edition за 4279 рублей, Awesome Edition за 7129 рублей и Awesome Rivals Edition за 8569 рублей.

Авторы описывают LEGO 2K Drive как гоночное приключение в открытом мире, который можно будет исследовать и в одиночку, и в компании друзей. В этом проекте геймеры смогут творить — создавать любые транспортные средства — начиная с гоночных болидов и заканчивая мощными внедорожниками.

LEGO 2K Drive выйдет 19 мая на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также на Nintendo Switch и ПК.