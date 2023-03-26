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Как Dota 2 работает на Steam Deck, что не так с ремейком Resident Evil 4 и стоит ли предзаказывать Diablo 4

Обсуждаем сложность в ремейке Resident Evil 4, бету Diablo 4 и Dota 2 на Steam Deck
Diablo 4
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 21-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором рассказываем о «Хардкоре» в ремейке Resident Evil 4 и впечатлениях после открытого бета-теста Diablo 4. И обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди них:

  • сплю и вижу: как мы перегреваемся от игр?
  • Dota 2 на Steam Deck — мы в порядке, но вы так не делайте
  • как Capcom зашла в тупик, делая ставку на «Обитель зла»

Смотрите прямой эфир по этой ссылке сегодня в 20:30 мск

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