Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Одна из лучших экшен-сцен «Джона Уика 4» была вдохновлена видеоигрой

Одна из лучших экшен-сцен «Джона Уика 4» была вдохновлена видеоигрой
Аудио-версия:
Комментарии

В «Джоне Уике 4» множество впечатляющих экшен-сцен. Одна из них развернулась в заброшенном здании во Франции, а бои в этом фрагменте были показаны сверху. В итоге получилась одна из самых ярких и захватывающих сцен.

О том, как её придумали, рассказал режиссёр Чад Стахелски. По его словам, вдохновением для сцены послужила игра The Hong Kong Massacre, геймплей в которой сделан с видом сверху. Также постановщик отметил, что хотел сделать что-то креативное.

Если вам когда-нибудь не хватает креативности, наденьте на себя наручники, а затем выкручивайтесь, потому что тогда вы сделаете то, чего раньше не делали. Я видел такую видеоигру, она называлась The Hong Kong Massacre — они сделали в ней крутую постановку с видом сверху. Потом мы стали пробовать варианты с дульными вспышками, другими ракурсами и прочим.

Ниже можно увидеть, о каких именно сценах идёт речь. Также их можно сравнить со скриншотами The Hong Kong Massacre.

Кадры из фильма

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Скриншоты игры

Фото: Untold Tales

Фото: Untold Tales

Материалы по теме
Лучшие сражения в истории кино. От Marvel и «Звёздных войн» до Брюса Ли и Джеки Чана
Рейтинг
Лучшие сражения в истории кино. От Marvel и «Звёздных войн» до Брюса Ли и Джеки Чана

«Джон Уик 4» доступен для просмотра в кинотеатрах России.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023