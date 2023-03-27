Одна из лучших экшен-сцен «Джона Уика 4» была вдохновлена видеоигрой
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В «Джоне Уике 4» множество впечатляющих экшен-сцен. Одна из них развернулась в заброшенном здании во Франции, а бои в этом фрагменте были показаны сверху. В итоге получилась одна из самых ярких и захватывающих сцен.
О том, как её придумали, рассказал режиссёр Чад Стахелски. По его словам, вдохновением для сцены послужила игра The Hong Kong Massacre, геймплей в которой сделан с видом сверху. Также постановщик отметил, что хотел сделать что-то креативное.
Если вам когда-нибудь не хватает креативности, наденьте на себя наручники, а затем выкручивайтесь, потому что тогда вы сделаете то, чего раньше не делали. Я видел такую видеоигру, она называлась The Hong Kong Massacre — они сделали в ней крутую постановку с видом сверху. Потом мы стали пробовать варианты с дульными вспышками, другими ракурсами и прочим.
Ниже можно увидеть, о каких именно сценах идёт речь. Также их можно сравнить со скриншотами The Hong Kong Massacre.
Кадры из фильма
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Скриншоты игры
Фото: Untold Tales
Фото: Untold Tales
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«Джон Уик 4» доступен для просмотра в кинотеатрах России.
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