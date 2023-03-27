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Утечка: два скриншота Avatar: Frontiers of Pandora

Утечка: два скриншота Avatar: Frontiers of Pandora
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Несколько дней назад датамайнер и инсайдер под ником Script показал рекламный баннер Avatar: Frontiers of Pandora со стартом предзаказов. Пару часов назад он показал два скриншота игры.

На первом можно увидеть представителя на'ви верхом на икране — летающем животном, широко распространённом на Пандоре. Второй скриншот позволяет увидеть, что в игре точно будет вид от первого лица. На кадре на'ви отстреливается от людей.

Script пообещал, что в скором времени покажет и полноценный геймплей. Когда именно это произойдёт, он не уточнил.

Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora развернётся в западной части планеты Пандора. Тайтл будет представлять собой приключенческий экшен.

Релиз состоится до марта 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

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