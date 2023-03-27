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Спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас выйдет в 2024 году

Спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас выйдет в 2024 году
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Глава кинокомпании Lionsgate Джо Дрейк недавно пообщался с журналистом издания Deadline и рассказал, когда стоит ждать «Балерину» — спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли.

По его словам, премьеры ленты состоится весной или летом 2024 года. Также стало известно, что спин-офф «Континенталь» про молодого Уинстона Скотта планируют выпустить на стриминговом сервисе Peacock осенью этого года. Точная дата станет известна позже.

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Также Дрейк подчеркнул, что Lionsgate не готова попрощаться с Ривзом и франшизой «Джон Уик». Несмотря на это, официально о новой части серии ещё не говорили.

Мы не готовы попрощаться с Киану и этой франшизой. Есть много разных вещей, которые мы можем сделать. Я посмотрел этот фильм пять раз за последнюю неделю. Мы видим, как он отзывается у аудитории.
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