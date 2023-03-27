Видео: Джереми Реннер восстанавливается на тренажёре после страшного инцидента
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Актёр Джереми Реннер, активно восстанавливающийся после инцидента в начале года, показал видео, на котором можно увидеть его тренировку на особом тренажёре. Она помогает актёру восстановиться и снова прийти в форму.
Реннер самостоятельно выполняет все движения при ходьбе на антигравитационной беговой дорожке. Во время упражнения актёр использует около 40% своего веса, чтобы избежать большой нагрузки на ноги. Реннер пошутил, что ему нужны другие занятия для лучших тренировок.
Напомним, в начале года Реннер попал в страшный инцидент. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра, но в итоге всё обошлось.
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