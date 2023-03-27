Инженеры воссоздали пуленепробиваемый костюм из «Джона Уика»

Команда инженеров из канала Hacksmith Industries провела целый год в попытке воссоздать пуленепробиваемые костюмы из «Джона Уика». Во франшизе с Киану Ривзом их носят самые высокоранговые киллеры, включая главного героя.
Видео доступно на YouTube-канале Hacksmith Industries. Права на видео принадлежат Hacksmith Industries
Несмотря на довольно сомнительную задумку, в Hacksmith Industries всё же удалось создать нечто похожее на тот самый смокинг. Инженеры остановились на варианте с 20 слоями кевлара, шерсти и специально модифицированного тонкого пластика. Итоговый костюм способен выдержать даже стрельбу патронами 45 калибра из пистолета-пулемёта MP5. Таким образом Hacksmith Industries удалось доказать, что в «Джоне Уике» куда больше реализма, чем кажется на первый взгляд.
Тем временем прокат «Джона Уика 4» уже стартовал. За первые выходные картина собрала $ 137 млн — абсолютный рекорд для франшизы.
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