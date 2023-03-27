Глава киновселенной Marvel обманул звезду «Шазама!» Закари Ливая

Во время своего недавнего посещения подкаста Happy Sad Confused звезда «Шазама!» и «Шазама! Ярости богов» Закари Ливай рассказал о том, как много лет назад глава киновселенной Marvel Кевин Файги ввёл его в заблуждение.

В первой части «Тора» роль Фандрала должен был исполнить Ливай, но из-за занятости на его место поставили другого актёра. Во время производства второй части к актёру снова обратились и пообещали, что роль Фандрала в сиквеле будет более масштабной, чем в оригинале. На деле всё оказалось не так.

Файги сказал: «Эй, Зак, не хотел бы ты снова взять на себя эту роль?» У меня были сомнения. Во-первых, я посмотрел первый фильм, и мне не показалось, что мой персонаж был задействован должным образом. И я подумал: «Неужели это повторится? Ведь если так, то я бы не хотел в этом участвовать». И он такой: «Нет, нет, нет, у него будет огромная роль в фильме». На деле всё было иначе.

Тем не менее, после этого Ливай снова вернулся к роли Фандрала, но уже для третьей части «Тора», в которой его персонаж погиб.