Глава киновселенной Marvel обманул звезду «Шазама!» Закари Ливая
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Во время своего недавнего посещения подкаста Happy Sad Confused звезда «Шазама!» и «Шазама! Ярости богов» Закари Ливай рассказал о том, как много лет назад глава киновселенной Marvel Кевин Файги ввёл его в заблуждение.
В первой части «Тора» роль Фандрала должен был исполнить Ливай, но из-за занятости на его место поставили другого актёра. Во время производства второй части к актёру снова обратились и пообещали, что роль Фандрала в сиквеле будет более масштабной, чем в оригинале. На деле всё оказалось не так.
Файги сказал: «Эй, Зак, не хотел бы ты снова взять на себя эту роль?» У меня были сомнения. Во-первых, я посмотрел первый фильм, и мне не показалось, что мой персонаж был задействован должным образом. И я подумал: «Неужели это повторится? Ведь если так, то я бы не хотел в этом участвовать». И он такой: «Нет, нет, нет, у него будет огромная роль в фильме». На деле всё было иначе.
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Тем не менее, после этого Ливай снова вернулся к роли Фандрала, но уже для третьей части «Тора», в которой его персонаж погиб.
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