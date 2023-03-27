«Шазам! Ярость богов» собрал чуть больше $ 100 млн. Это худший результат киновселенной DC

По итогам второй недели проката «Шазам! Ярость богов» добрался до отметки в $ 102 млн общих сборов. Выручка фильма во второй уикенд обвалилась на 70% — это один из худших результатов для Голливуда в целом.
Лента с Закари Ливаем, скорее всего, уже не окупится — при бюджете в $ 125 млн картине необходимо собрать как минимум $ 250 млн для покрытия комиссии кинотеатров. Более того, «Шазам 2» имеет все шансы стать худшим фильмом киновселенной DC, собрав даже меньше «Чудо-женщины 1984» ($ 166 млн). Однако лента с Галь Гадот выходила в пандемию и сразу была доступна в онлайн-кинотеатре HBO Max, так что у театральной «Ярости богов» дела намного хуже.
Аналитики киноиндустрии разобрали провал «Шазама 2» сразу после дебютных выходных. По их мнению, в провале виноваты сразу множество факторов: от перезапуска киновселенной DC до вялой маркетинговой кампании и слабого интереса зрителей к этому супергерою.
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