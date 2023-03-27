В файлах Resident Evil 4 нашли упоминание дополнения про Аду Вонг

После выхода ремейка Resident Evil 4 игроки обнаружили, что в переиздании нет отдельной кампании за Аду Вонг — одну из главных героинь серии. В оригинальной игре ей было посвящено отдельное дополнение Separate Ways, действие которого развивалось параллельно ветке Леона Кеннеди. Оно расширяло сюжет игры и отвечало на некоторые важные вопросы.

Датамайнер под ником Gosetsu нашёл в файлах ремейка папку под названием The Another Order — так в Японии называлось дополнение Separate Ways. Судя по всему, Capcom планирует выпустить его отдельно в ближайшем будущем. Вопрос лишь в том, будет ли оно платным или бесплатным — в духе режима «Наёмники», который выйдет уже 7 апреля.

Capcom пока не комментировала находку фанатов и ничего не сообщала о релизе будущих DLC. Сейчас авторы сфокусированы на исправлении технических проблем ремейка на консолях.