В WhatsApp появятся круглые видеосообщения в стиле «Телеграма»

Как сообщает портал WABetaInfo, скоро в WhatsApp появятся видеосообщения в виде круга в стиле «Телеграма». Сейчас функция находится на стадии внутреннего тестирования, а сперва она будет доступна на iOS и только после этого появится на Android.

Недавно в веб-версии WhatsApp также появилась возможность создавать групповые видеозвонки до восьми человек и аудиоконференции до 32 человек. Датамайнеры предполагают, что видеосообщения будут работать по тому же принципу и будут поддерживать в том числе сквозное шифрование. То есть их нельзя будет хранить или пересылать другому пользователю.

Круглые видеосообщения в WhatsApp можно будет записывать продолжительностью до 60 секунд. Когда именно разработчики выпустят апдейт с долгожданной функцией, неизвестно.