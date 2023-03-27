В WhatsApp появятся круглые видеосообщения в стиле «Телеграма»

Как сообщает портал WABetaInfo, скоро в WhatsApp появятся видеосообщения в виде круга в стиле «Телеграма». Сейчас функция находится на стадии внутреннего тестирования, а сперва она будет доступна на iOS и только после этого появится на Android.
Недавно в веб-версии WhatsApp также появилась возможность создавать групповые видеозвонки до восьми человек и аудиоконференции до 32 человек. Датамайнеры предполагают, что видеосообщения будут работать по тому же принципу и будут поддерживать в том числе сквозное шифрование. То есть их нельзя будет хранить или пересылать другому пользователю.
Круглые видеосообщения в WhatsApp можно будет записывать продолжительностью до 60 секунд. Когда именно разработчики выпустят апдейт с долгожданной функцией, неизвестно.
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