Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В WhatsApp появятся круглые видеосообщения в стиле «Телеграма»

В WhatsApp появятся круглые видеосообщения в стиле «Телеграма»
Комментарии

Как сообщает портал WABetaInfo, скоро в WhatsApp появятся видеосообщения в виде круга в стиле «Телеграма». Сейчас функция находится на стадии внутреннего тестирования, а сперва она будет доступна на iOS и только после этого появится на Android.

Недавно в веб-версии WhatsApp также появилась возможность создавать групповые видеозвонки до восьми человек и аудиоконференции до 32 человек. Датамайнеры предполагают, что видеосообщения будут работать по тому же принципу и будут поддерживать в том числе сквозное шифрование. То есть их нельзя будет хранить или пересылать другому пользователю.

Круглые видеосообщения в WhatsApp можно будет записывать продолжительностью до 60 секунд. Когда именно разработчики выпустят апдейт с долгожданной функцией, неизвестно.

Материалы по теме
WhatsApp скоро перестанет работать на множестве смартфонов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023