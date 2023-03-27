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На торренты утёк фильм «Ампир V» с рэпером Oxxymiron*

На торренты утёк фильм «Ампир V» с рэпером Oxxymiron*
Аудио-версия:
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26 марта российский фильм «Ампир V» появился на торрент-трекерах в качестве WEB-DL. Обычно именно в нём выходят копии в различных онлайн-кинотеатрах. Продолжительность ленты составляет 1 час 54 минуты — судя по всему, это действительно финальная версия картины.

Изначально «Ампир V» хотели выпустить ещё в ноябре 2021 года, однако тогда фильм отложили из-за пандемии коронавируса, а затем дату перенесли из-за отказа Минкульта РФ выдавать прокатное удостоверение картине. Спустя полтора года прокат ленты в России всё ещё под вопросом.

Главные роли в фильме исполнили Oxxymiron* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента), Виктор Вержбицкий, Павел Табаков, Таисия Радченко и другие. Режиссёром выступил Виктор Гинзбург.

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*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

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