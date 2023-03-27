Xiaomi представила «Поттерофон» — смартфон в стиле «Гарри Поттера»
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Xiaomi анонсировала Redmi Note 12 Turbo в стилистике «Гарри Поттера». Эксклюзивная линейка получила подзаголовок Harry Potter Custom Edition — в честь культовой франшизы. Авторы показали лишь часть задней крышки смартфона: она щеголяет уже классическим логотипом Harry Potter и надписью Wizarding World.
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Полноценная презентация Redmi Note 12 Turbo состоится уже 28 марта. На ней Xiaomi поделится точными характеристиками смартфона и покажет его во всех подробностях, а также объявит рекомендуемую стоимость гаджета.
В Xiaomi отметили, что очень рады сотрудничать со столь крупным брендом, у которого миллиардная аудитория по всему миру. Продолжится ли сотрудничество между компаниями в будущем, пока неизвестно.
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