Новое аниме про Мегумин из Коносубы выйдет 5 апреля
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Студия Drive, известная по сериалу «Для тебя, Бессмертный», выпустит новое аниме про Мегумин — популярного в интернете персонажа из комедийного романа «Да благословят боги этот прекрасный мир!» про школьника, который после смерти попадает в мир фэнтезийной MMORPG.
Спин-офф «Одаривая этот замечательный мир взрывами!» подробнее раскроет личность юного архимага, владеющего взрывной магией. Всего в сериале про волшебницу в шляпе будет 12 серий, первая из которых выйдет уже 5 апреля.
Постер «Одаривая этот замечательный мир взрывами!» / Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Фото: Drive
Ранее в Сети распространилась картинка, на которой озвучившая Мегумин сэйю Риэ Такахаси советовала фанатам помыться и подстричь ногти перед походом на её концерт — это вызвало неоднозначную реакцию в аниме-сообществе.
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