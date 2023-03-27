Фильм «Аватар: Путь воды» слили на торренты за сутки до цифровой премьеры

27 марта в Сеть утёк фильм «Аватар: Путь воды» в хорошем качестве. Лента уже появилась в популярных зарубежных торрент-трекерах: скоро она доберётся и до российских пиратских сайтов.

Утечка «Аватара 2» произошла за день до официальной цифровой премьеры, которая состоится утром 28 марта. Покупатели онлайн-версии фильма также получат три часа дополнительных материалов: про исследование мира Пандоры (про культуру На'ви, подводную экосистему) и уникальное производство — про подводные съёмки, дизайн звука, визуальные эффекты, вернувшихся актёров и специальную фичуру про Паука.

«Аватар: Путь воды» вышел в декабре и стал третьим самым кассовым фильмом в истории, заработав $ 2,3 млрд. Лента продолжает историю оригинального «Аватара» спустя 15 лет после первого знакомства бывшего морпеха Джейка Салли с инопланетным народом На'ви.