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Второй сезон аниме и полнометражка по Spy x Family выйдут до конца года

В рамках тематической выставки AnimeJapan авторы аниме-адаптации манги Spy x Family («Семья шпиона») рассказали о планах по развитию франшизы.

Второй сезон комедийного аниме-сериала про шпиона, который из-за нового задания вынужден завести семью, выйдет в октябре 2023 года (точная дата будет сообщена позже).

Помимо этого, в декабре в кинотеатрах состоится релиз полнометражного фильма «Семья шпиона — Код: Белый» (Spy x Family Movie: Code: White).

По заверениям авторов, лента расскажет оригинальную историю Кёдзи Асано, которой не было в манге — хотя её автор Тацуя Эндо будет курировать проект.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат Wit Studio.

Первый сезон Spy x Family вышел в апреле 2022 года. Сериал получил высокие оценки зрителей и был признан лучшим аниме года по версии Anime Film Festival.