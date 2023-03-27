Второй сезон аниме и полнометражка по Spy x Family выйдут до конца года

В рамках тематической выставки AnimeJapan авторы аниме-адаптации манги Spy x Family («Семья шпиона») рассказали о планах по развитию франшизы.
Второй сезон комедийного аниме-сериала про шпиона, который из-за нового задания вынужден завести семью, выйдет в октябре 2023 года (точная дата будет сообщена позже).
Помимо этого, в декабре в кинотеатрах состоится релиз полнометражного фильма «Семья шпиона — Код: Белый» (Spy x Family Movie: Code: White).
По заверениям авторов, лента расскажет оригинальную историю Кёдзи Асано, которой не было в манге — хотя её автор Тацуя Эндо будет курировать проект.
Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат Wit Studio.
Первый сезон Spy x Family вышел в апреле 2022 года. Сериал получил высокие оценки зрителей и был признан лучшим аниме года по версии Anime Film Festival.
- 27 марта 2023
-
19:53
-
19:14
-
19:05
-
18:48
-
18:30
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:36
-
17:20
-
17:00
-
16:36
-
16:26
-
16:12
-
15:45
-
15:16
-
14:59
-
14:40
-
14:33
-
13:59
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:55
-
12:38
-
12:22
-
12:15
-
11:47
-
11:17
-
10:31
-
09:49
-
09:10
-
08:40
-
01:15
- 26 марта 2023
-
23:14