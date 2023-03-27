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Майкл Мэдсен, Чак Норрис и другие звёзды 1980-х. Релизный трейлер Crime Boss: Rockay City

Разработчики криминального шутера Crime Boss: Rockay City за день до релиза игры выпустили последний трейлер с участием всех звёзд, которые приняли участие в проекте.

Легендарный Чак Норрис предстал в образе шерифа, а главным персонажем, который будет вести войну за территорию, выступит Майкл Мэдсен.

Помимо этого, в ролике показали и других известных актёров, личности которых использовали в игре — среди них Ким Бейсингер, Дэнни Гловер, Ванилла Айс и Майкл Рукер.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 505 Games.

Криминальный экшен расскажет о борьбе за сферы влияния в городе Рокай среди бандитских группировок — игрокам предстоят перестрелки с полицией и спецназом, ограбления и другие миссии.

Релиз Crime Boss: Rockay City на ПК состоится в Epic Games Store 28 марта, чуть позже игра выйдет на PlayStaion и Xbox.