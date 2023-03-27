В новой версии iOS появилась поддержка русского языка в свайп-клавиатуре

Компания Apple обновила свою операционную систему iOS до версии 16.4. Размер небольшого апдейта составил 300 мегабайт.
Одним из главных нововведений стало добавление поддержки ряда языков в стандартной свайп-клавиатуре на iPhone и iPad — в их числе и русский. Чтобы набирать текст, проводя пальцами по клавиатуре, требуется включить «Проведение пальцем для ввода» в настройках.
Помимо этого, теперь в iOS есть возможность указывать отдельный аккаунт Apple ID при скачивания бета-версий, а функция «Изоляция голоса» теперь доступна при обычных звонках.
Также были добавлены несколько новых смайликов.
Фото: Apple
Ранее стало известно, что купленные в России iPhone будут отправлять на гарантийный ремонт за границу — Apple не стала продлевать соглашения с местными сервисными центрами.
- 27 марта 2023
-
21:18
-
20:57
-
20:20
-
19:53
-
19:14
-
19:05
-
18:48
-
18:30
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:36
-
17:20
-
17:00
-
16:36
-
16:26
-
16:12
-
15:45
-
15:16
-
14:59
-
14:40
-
14:33
-
13:59
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:55
-
12:38
-
12:22
-
12:15
-
11:47
-
11:17
-
10:31
-
09:49
-
09:10