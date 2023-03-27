В новой версии iOS появилась поддержка русского языка в свайп-клавиатуре

Компания Apple обновила свою операционную систему iOS до версии 16.4. Размер небольшого апдейта составил 300 мегабайт.

Одним из главных нововведений стало добавление поддержки ряда языков в стандартной свайп-клавиатуре на iPhone и iPad — в их числе и русский. Чтобы набирать текст, проводя пальцами по клавиатуре, требуется включить «Проведение пальцем для ввода» в настройках.

Помимо этого, теперь в iOS есть возможность указывать отдельный аккаунт Apple ID при скачивания бета-версий, а функция «Изоляция голоса» теперь доступна при обычных звонках.

Также были добавлены несколько новых смайликов.

Фото: Apple

Ранее стало известно, что купленные в России iPhone будут отправлять на гарантийный ремонт за границу — Apple не стала продлевать соглашения с местными сервисными центрами.