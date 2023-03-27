47-летний россиянин отдал 40 тыс. рублей мошеннику, пытаясь продать аккаунт в онлайн-игре

Геймер из Москвы попался на уловку мошенника, пытаясь заработать на продаже своего аккаунта в фэнтезийной MMORTS-игре «Войны престолов». Историю обмана рассказало издание SHOT.

Жена 47-летнего Вадима сообщила, что супруг нашёл покупателя, который был готов отдать за его учётную запись в игре 70 тыс. рублей. При этом человек, откликнувшийся на объявление, сообщил, что из-за лимитов карты якобы не может переводить суммы менее 110 тыс. рублей, и попросил помочь.

Недостающие 40 тыс. рублей игрок попросил у жены — однако после перевода нужной суммы с её карты покупатель пропал, так и не совершив покупку. Женщина обратилась в московскую полицию, о дальнейшей судьбе пары и аккаунта пока ничего не известно.