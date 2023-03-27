Unisoft не примет участия в E3 в этом году. 12 июня студия проведёт свою презентацию

Спустя несколько недель после анонса участия в игровой выставке E3 компания Ubisoft изменила своё решение — об этом пишет VGC.
Ubisoft стала первой крупной студией, которая подтвердила своё участие в E3 2023 в конце февраля, но теперь представители компании рассказали журналистам, что теперь решили «двигаться в ином направлении».
Вместо этого разработчики проведут собственное мероприятие Ubisoft Forward Live 12 июня в Лос-Анджелесе. В студии заверили, что «с нетерпением ждут возможности» поделиться более подробной информацией в ближайшее время.
Ранее появилась информация, что E3 в этом году пропустят сразу несколько ведущих игровых компаний — от участия якобы уже отказались Sony, Microsoft и Nintendo, которые намерены делать анонсы на собственных ивентах.
- 27 марта 2023
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