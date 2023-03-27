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Хакерша Empress взломает Resident Evil 4 за донаты. Ещё днём она отказалась это делать

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Днём 27 марта известная хакерша под ником Empress отвергла слухи о том, что будет взламывать игру Resident Evil 4 Remake за пожертвования пользователей — девушка заявила, что эту информацию распространили мошенники, чтобы заработать деньги.

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Однако спустя несколько часов после первого поста Empress написала, что сообщения подписчиков заставили её передумать.

Ладно, большие изменения в планах. В связи с огромным спросом на ремейк Resident Evil 4 я начну принимать пожертвования на него. Этот кряк не будет следующим, но выйдет сразу после следующего.

Хакерша также предложила угадать, какую игру будет взламывать следующей, дав подсказку «Complete Edition». Возможно, речь идёт о полном издании Assassin’s Creed Valhalla, которое вышло 25 февраля.

Ранее девушке удалось взломать защиту Denuvo в игре Hogwarts Legacy быстрее чем за две недели.