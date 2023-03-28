Стала известна дата выхода мини-сериала «Секретное вторжение» от Marvel
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В стриминговом сервисе Disney+ появилась дата релиза сериала «Секретное вторжение», хотя официального анонса от авторов из Marvel ещё не было. Внимание на это обратили журналисты The Direct.
Судя по всему, премьера первой серии мини-шоу намечена на 21 июня 2023 года. Всего запланировано выпустить шесть эпизодов (по одному в неделю). Изначально сообщалось, что проект выйдет в начале года.
Фото: The Direct
По сюжету сериала инопланетяне, способные принимать облик других существ, получили полный контроль над жизнью на Земле.
К своих ролям в «Секретном вторжении» вернутся исполнители ролей Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Марии Хилл (Коби Смолдерс) и Талоса (Бен Мендельсон), а также другие персонажи киновселенной Marvel.
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