Создатели «Джона Уика» не исключают выход пятой части

«Джон Уик 4» стал настоящим хитом: как кассовым, так и по оценкам критиков и зрителей. Lionsgate думала, что франшиза точно завершится на четвёртом фильме, однако теперь у кинокомпании другое мнение.

Президент Lionsgate Джо Дрейк подчеркнул, что пятая часть, скорее всего, будет, но перед тем, как над ней работать, нужно отдохнуть. Однако никаких обещаний никто пока не давал.

Вы, конечно, могли бы интерпретировать этот финал по-разному. Мы все собираемся немного отдохнуть, а затем поразмышлять над идеями о том, есть ли надёжный способ сделать пятую часть. Но нет никакой гарантии.

Также в Lionsgate рассмотрят вариант приквела, в котором расскажут о жизни Джона Уика до того, как он обзавёлся семьёй.

«Джона Уика 4» показывают и в кинотеатрах России.