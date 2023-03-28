Донни Йен с радостью бы снялся в спин-оффе «Джона Уика» про своего героя

Донни Йен, который играет Кейна, слепого убийцу в «Джоне Уике 4», выразил заинтересованность в создании спин-оффа, посвящённого его персонажу. Актёр бы очень хотел поработать с подобным проектом.

Как отметил актёр, в Голливуде всегда что-то обсуждается, поэтому спин-офф про Кейна исключать тоже нельзя.

Я бы хотел сняться в спин-оффе «Джона Уика», посвящённом Кейну. В Голливуде всегда ведутся какие-то разговоры.

Впрочем, если персонаж Йена не получит собственный проект, у Lionsgate есть планы на другое. Как минимум известно о трёх спин-оффах главной франшизы: безымянном проекте, «Балерине» и «Континентале».

«Джон Уик 4» показывается в кинотеатрах по всему миру, включая Россию. Для ленты сделали профессиональный дубляж.