С 15 апреля голосовать в опросах «Твиттера» смогут не все

Илон Маск на своей странице в «Твиттере» заявил, что с 15 апреля принимать участие в опросах социальной сети смогут только верифицированные пользователи, то есть те, которые получили синюю галочку.

Также с середины апреля среди рекомендованных аккаунтов в разделе «Для вас» будут видны только верифицированные пользователи. Увидеть аккаунт без галочки не получится. Это, по словам Маска, поможет бороться с ботами и продвинутым искусственным интеллектом.

Это единственный реальный способ справиться с роями передовых ИИ-ботов. В противном случае это безнадёжно проигрышное сражение.

Напомним, что подписка Twitter Blue запустилась в ноябре 2022 года, а в марте этого года она стала доступна по всему миру.