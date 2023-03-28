Звезда «Карнивал Роу» и «Дома дракона» сыграет в новом сериале про Сорвиголову
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Издание Deadline сообщило, что актёр Арти Фрушан («Карнивал Роу», «Дом дракона») присоединился к актёрскому составу сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Насколько важная будет роль у Фрушана, неизвестно, но у его персонажа будет имя Гарри.
Отмечается, что он каким-то образом будет связан с Уилсоном Фиском. Фанаты думают, что речь про Гарри Осборна — сына Нормана Осборна и лучшего друга Питера Паркера. В комиксах и мультсериалах Осборны часто работали с Фиском, однако не факт, что Фрушан сыграет именно этого Гарри.
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«Сорвиголова: Рождённый заново» — новый сериал про Сорвиголову в исполнении Чарли Кокса. В шоу появятся Винсент Д'Онофрио с ролью Фиска и Джон Бернтал в образе Карателя.
Премьера шоу состоится в 2024 году в Disney+.
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