Звезда «Карнивал Роу» и «Дома дракона» сыграет в новом сериале про Сорвиголову

Издание Deadline сообщило, что актёр Арти Фрушан («Карнивал Роу», «Дом дракона») присоединился к актёрскому составу сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Насколько важная будет роль у Фрушана, неизвестно, но у его персонажа будет имя Гарри.

Отмечается, что он каким-то образом будет связан с Уилсоном Фиском. Фанаты думают, что речь про Гарри Осборна — сына Нормана Осборна и лучшего друга Питера Паркера. В комиксах и мультсериалах Осборны часто работали с Фиском, однако не факт, что Фрушан сыграет именно этого Гарри.

Материалы по теме Авторы сериала «Сорвиголова: Рождённые снова» уже планируют второй сезон

«Сорвиголова: Рождённый заново» — новый сериал про Сорвиголову в исполнении Чарли Кокса. В шоу появятся Винсент Д'Онофрио с ролью Фиска и Джон Бернтал в образе Карателя.

Премьера шоу состоится в 2024 году в Disney+.