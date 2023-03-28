Первый мэйджор по CS2 пройдёт в марте 2024 года в Дании
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Турнирный оператор PGL анонсировал проведение первого мэйджор-турнира по новой версии Counter-Strike: Global Offensive на движке Source 2.
Дебютный чемпионат мира в истории CS2 примет столица Дании город Копенгаген. Матчи запланированы на 17–31 марта 2024 года, решающие игры пройдут в крытом комплексе «Роял Арена» (вместимость до 16 тыс. зрителей).
Как и на мэйджорах по CS:GO, в решающей стадии турнира сыграют 24 команды, а общий призовой фонд составит $ 1,25 млн. Сохранятся ли система отбора и формат, пока точно неизвестно.
Ранее стало известно, что BLAST.tv Paris Major 2023 станет последним мэйджором в истории CS:GO. Он пройдёт с 8 по 21 мая в столице Франции, а участники определятся уже в начале апреля на региональных RMR-турнирах.
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