Первый мэйджор по CS2 пройдёт в марте 2024 года в Дании

Турнирный оператор PGL анонсировал проведение первого мэйджор-турнира по новой версии Counter-Strike: Global Offensive на движке Source 2.

Дебютный чемпионат мира в истории CS2 примет столица Дании город Копенгаген. Матчи запланированы на 17–31 марта 2024 года, решающие игры пройдут в крытом комплексе «Роял Арена» (вместимость до 16 тыс. зрителей).

Как и на мэйджорах по CS:GO, в решающей стадии турнира сыграют 24 команды, а общий призовой фонд составит $ 1,25 млн. Сохранятся ли система отбора и формат, пока точно неизвестно.

Ранее стало известно, что BLAST.tv Paris Major 2023 станет последним мэйджором в истории CS:GO. Он пройдёт с 8 по 21 мая в столице Франции, а участники определятся уже в начале апреля на региональных RMR-турнирах.