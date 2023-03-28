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В Steam выйдет Dolphin — эмулятор Nintendo Wii и GameCube

В Steam выйдет Dolphin — эмулятор Nintendo Wii и GameCube
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Разработчики бесплатного эмулятора Dolphin объявили о скором релизе в Steam. Программа выйдет в раннем доступе до конца второго квартала — то есть до конца июня 2023 года. У проекта уже есть страница в магазине Valve, однако пока что его можно лишь добавить в список желаемого.

Авторы отметили, что Steam-версия эмулятора будет ничем не хуже версии с официального сайта. Разработчики решили выпустить проект в раннем доступе потому, что продолжают работать над ним, выпуская различные обновления раз в несколько месяцев.

Dolphin — эмулятор с открытым исходным кодом, позволяющий запускать игры с Nintendo Wii и GameCube. Авторы отмечают, что не занимаются пиратством: для эмулирования игр они предлагают использовать лицензионные копии игр.

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