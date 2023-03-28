Сценарист «Мятежной луны» Зака Снайдера уверен, что фильм впечатлит зрителей

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Сценарист Шэй Хаттен, работавший над «Джоном Уиком 4» и помогающий Заку Снайдеру с «Мятежной луной», рассказал подробнее о фильме. По словам Хаттена, он очень впечатлён работой над картиной.

Также сценарист подчеркнул, что в фильме Снайдер сможет дать волю визуальному воображению и это тоже удивит зрителей.

«Мятежная луна» сейчас находится в стадии постпродакшена. Зак занимается монтажом, и я видел некоторые фрагменты. Я видел сцены и кусочек трейлера. Я в восторге от ленты. Мне действительно повезло работать с Заком. Я думаю, что с «Мятежной луной» люди увидят, что он действительно даёт волю своему визуальному воображению в полной мере. Это всем понравится.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Главная героиня должна будет объединить людей для борьбы со злодеем. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Премьера первой части ленты ожидается в конце этого года.