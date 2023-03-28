Политики США обвинили Sony в антиконкурентном доминировании на игровом рынке Японии

Сразу 11 членов Конгресса США направили письма администрации Джо Байдена с целью обратить внимание президента на «антиконкурентное поведение Sony в Японии». Как заявляют политики, японская корпорация прибегает к «нечестным бизнес-практикам» в своей стране и не даёт развиваться другим компаниям, включая Microsoft, на местном рынке.

В своих письмах члены Конгресса отмечают, что Sony принадлежит около 98% «передовых консолей» Японии, полностью проигнорировав доминирование Nintendo в регионе. Упоминается и эксклюзивность японских игр на консолях PlayStation: политики привели в пример грядущую Final Fantasy 16, которая пробудет эксклюзивом PS5 как минимум до конца 2023 года и вряд ли выйдет на Xbox.

Представители Microsoft поддержали позицию политиков, осторожно отметив, что поведение Sony в Японии как минимум заслуживает внимания. Какие именно меры могут принять по отношению к японской корпорации, если действительно обнаружат антимонопольное поведение, неизвестно.