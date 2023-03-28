Второй сезон сериала «Шершни» обошёл «Декстера» и поставил новый рекорд канала Showtime

24 марта состоялась премьера второго сезона сериала «Шершни» — одного из самых успешных новых проектов Showtime. Как сообщают представители телеканала, первый эпизод собрал у экранов около 2 млн зрителей. Это лучший результат для кабельной сети за последние 10 лет — ранее первую строчку занимал «Декстер: Новая кровь».
«Шершни» рассказывают о школьной команде футболисток, которые терпят авиакатастрофу в 90-х. Девочки выживали в лесу в течение полутора лет и поделились на «племена», постепенно теряя человеческие ценности. Действие разворачивается вокруг нескольких героинь параллельно в 1996 и 2021 годах — главная интрига в том, как именно они выбрались из леса и вернулись к нормальной жизни.
К своим ролям во втором сезоне вернулись Мелани Лински, Тони Сайпресс, Кристина Риччи и Джульетт Льюис. К ним также присоединился Элайджа Вуд — Фродо из «Властелина колец». Продолжение будет состоять из девяти серий, последняя выйдет 21 мая.
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