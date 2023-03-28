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Нейросеть ChatGPT смогли запустить на компьютере 1984 года выпуска с MS-DOS

Нейросеть ChatGPT смогли запустить на компьютере 1984 года выпуска с MS-DOS
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Разработчик и любитель ретрокомпьютеров Йо Кхэн Мэн смог запустить нашумевшую нейросеть ChatGPT на старом компьютере IBM 5155, произведённом в 1984 году.

Обычно пользователи выбирают браузерную версию ChatGPT, однако распространение также получили приложения для различных систем. Энтузиасту пришлось написать такое для операционной системы MS-DOS, на которой работает его ПК.

Ещё одну сложность вызвал сетевой клиент, который необходим чат-боту для подключения к серверам. В итоге для связи с API Йо пришлось вручную написать запрос POST на языке C.

Видео доступно на YouTube-канале yeokm1. Права на видео принадлежат yeokm1.

14 марта создатели искусственного интеллекта ChatGPT выпустили четвёртую версию своего проекта.

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