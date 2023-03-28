Бен Аффлек: деньги не смогли сделать меня счастливее

Известный американский актёр Бен Аффлек вместе с Мэттом Деймоном стал гостем шоу CBS Sunday Morning в преддверии мировой премьеры своего фильма Air о становлении бренда Nike.

Рассуждая о том, что значит для него счастье, он вспомнил полученный с возрастом урок — не всё в жизни крутится вокруг денег. По словам Аффлека, в погоне за финансами можно обрести серьёзный капитал, но упустить другие важные моменты.

На своём опыте могу сказать — деньги не смогли сделать меня счастливее. Жизнь в Лос-Анджелесе, возможность каждый день видеть своих детей, участвовать в съёмках, работать с лучшим другом — вот всё, что мне нужно было от жизни. Хотя, раз я так думаю, то, по ходу, скоро умру, ха-ха.

Фильм Air выходит в кино 5 апреля, а после проката будет доступен в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Лента уже успела получить хорошие оценки от критиков.