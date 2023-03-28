Assassin's Creed Mirage могут перенести на конец 2023-го или на 2024 год — инсайдер

Игровой инсайдер, известный под ником Script, раскрыл некоторые подробности о новой части Assassin’s Creed и других проектах Ubisoft.

По его информации, разработчики планируют отложить релиз Assassin’s Creed Mirage из-за нехватки времени. Если это произойдёт, то игра выйдет либо в последнем квартале 2023-го, либо в первой половине 2024 года.

Инсайдер также заявил, что Mirage разрабатывается на старом движке, на котором работает предыдущая часть — Assassin's Creed Valhalla. Более подробная информация о работе над новым «ассасином», как ожидает Script, будет озвучена на ивенте Ubisoft Forward.

Материалы по теме Ubisoft не примет участия в E3 в этом году. 12 июня студия проведёт свою презентацию

Среди других интересных инсайдов стоит выделить сообщение о новой части гонки The Crew, получившей подзаголовок Motorfest — она была анонсирована в январе и должна выйти до конца года, но, вероятно, тоже будет отложена.