Assassin's Creed Mirage могут перенести на конец 2023-го или на 2024 год — инсайдер

Игровой инсайдер, известный под ником Script, раскрыл некоторые подробности о новой части Assassin’s Creed и других проектах Ubisoft.
По его информации, разработчики планируют отложить релиз Assassin’s Creed Mirage из-за нехватки времени. Если это произойдёт, то игра выйдет либо в последнем квартале 2023-го, либо в первой половине 2024 года.
Инсайдер также заявил, что Mirage разрабатывается на старом движке, на котором работает предыдущая часть — Assassin's Creed Valhalla. Более подробная информация о работе над новым «ассасином», как ожидает Script, будет озвучена на ивенте Ubisoft Forward.
Среди других интересных инсайдов стоит выделить сообщение о новой части гонки The Crew, получившей подзаголовок Motorfest — она была анонсирована в январе и должна выйти до конца года, но, вероятно, тоже будет отложена.
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