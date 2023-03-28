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«Команда сезона» в FIFA 23 выйдет в середине апреля — Insider Gaming

«Команда сезона» в FIFA 23 выйдет в середине апреля — Insider Gaming
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Издание Insider Gaming опубликовало примерные даты выхода «Команды сезона» в FIFA 23 Ultimate Team. Как и всегда, её разделят на части и будут выпускать каждый вторник и пятницу начиная с 18 апреля. Источники отмечают, что планы EA Sports ещё могут измениться, поэтому даты могут оказаться не совсем точными.

Команда сезона в FIFA — большое событие в режиме Ultimate Team, в течение которого в игре появляются усиленные карточки лучших футболистов сезона, по мнению EA Sports.

Дата выхода «Команды сезона» в FIFA 23 Ultimate Team

  • Английская Премьер-лига – 18 апреля
  • Неизвестно – 21 апреля
  • Бундеслига – 25 апреля
  • Команда сезона по версии сообщества – 28 апреля
  • Ла Лига – 2 мая
  • Неизвестно – 5 мая

Вполне возможно, что неизвестные лиги — это французский и итальянский чемпионаты. EA также наверняка выпустит лучших игроков сезона и в других лигах, включая Саудовскую Аравию.

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