Вышел трейлер мультфильма «Элементарно» от Pixar

Киностудия Pixar представила трейлер предстоящего мультфильма «Элементарно», премьера которого намечена на лето 2023 года.

Действие ленты происходит в вымышленном Городе Стихий, где живут представители огня, воды, земли и воздуха. В центре сюжета окажутся девушка Эмбер из стихии огня и парень Уэйд (стихия воды). Пару персонажей озвучат Лия Льюис и Мамуду Ати.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Режиссёром картины выступит Питер Сон, известный по многим культовым мультфильмам от Pixar — «Суперсемейка», «Рататуй», «Лука» и другим.

«Элементарно» выйдет в кинотеатрах большинства стран мира 16 июня 2023 года. Вероятно, мультфильм не будет доступен в российских сетях.