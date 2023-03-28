Вышел трейлер мультфильма «Элементарно» от Pixar
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Киностудия Pixar представила трейлер предстоящего мультфильма «Элементарно», премьера которого намечена на лето 2023 года.
Действие ленты происходит в вымышленном Городе Стихий, где живут представители огня, воды, земли и воздуха. В центре сюжета окажутся девушка Эмбер из стихии огня и парень Уэйд (стихия воды). Пару персонажей озвучат Лия Льюис и Мамуду Ати.
Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.
Режиссёром картины выступит Питер Сон, известный по многим культовым мультфильмам от Pixar — «Суперсемейка», «Рататуй», «Лука» и другим.
«Элементарно» выйдет в кинотеатрах большинства стран мира 16 июня 2023 года. Вероятно, мультфильм не будет доступен в российских сетях.
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