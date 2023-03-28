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Режиссёр фильма «Ампир V» с рэпером Oxxymiron* призвал не смотреть слитую версию картины

Режиссёр фильма «Ампир V» с рэпером Oxxymiron* призвал не смотреть слитую версию картины
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26 марта российский фильм «Ампир V» появился на торрент-трекерах. Продолжительность ленты составляет 1 час 54 минуты — казалось, что это действительно финальная версия картины, каким-то образом утёкшая в Сеть.

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Режиссёр ленты Виктор Гинзбург заявил, что это не так, и призвал не смотреть слитую версию. По его словам, в ней отсутствует ряд очень важных для сюжета сцен, поэтому он просит подождать официального релиза.

Это старая рабочая копия фильма, которая была украдена каким-то образом. В ней отсутствует целый ряд ключевых сцен, это был такой промежуточный вариант. Поэтому мне как режиссёру, конечно, очень обидно, если наши зрители увидят незаконченный фильм. Лучше подождать.

Изначально «Ампир V» хотели выпустить ещё в ноябре 2021 года, однако тогда фильм отложили из-за пандемии коронавируса, а затем дату перенесли из-за отказа Минкульта РФ выдавать прокатное удостоверение картине. Спустя полтора года прокат ленты в России всё ещё под вопросом.

Главные роли в фильме исполнили Oxxymiron* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента), Виктор Вержбицкий, Павел Табаков, Таисия Радченко и другие.

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*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

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