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Персонажей в Mount & Blade 2 научили отвечать игрокам с помощью ChatGPT

Персонажей в Mount & Blade 2 научили отвечать игрокам с помощью ChatGPT
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Пользователь под ником Bloc представил свою модификацию для Mount & Blade 2 Bannerlord. Она добавляет в игру диалоги с нейросетью ChatGPT.

Теперь все неигровые персонажи общаются с игроком с помощью ChatGPT. NPC знают информацию о своих родственниках и фракциях, могут рассказать о своей биографии и планах на будущее. Автор мода также заверяет, что персонажи запоминают разговоры с игроком и используют этот опыт в дальнейшем.

Модификация доступна бесплатно, но для работы Inworld AI — Calradia понадобится учётная запись Inworld и постоянное подключение к интернету.

С осени 2022 году наряду со сторонними площадками для модификаций игра поддерживает Мастерскую Steam. Однако пока мод с ChatGPT там недоступен.

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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: TaleWorlds

Источник: «Чемпионат»

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