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Создатели The Last of Us и Uncharted продолжат выпускать свои игры на ПК

Создатели The Last of Us и Uncharted продолжат выпускать свои игры на ПК
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28 марта состоялся релиз ремейка The Last of Us на ПК. В честь этого вице-президент студии Naughty Dog Кристиан Гирлинг опубликовал большое обращение к игрокам. Он поздравил пользователей ПК с выходом проекта на их платформе, рассказал о трудности разработки оригинальной игры, а под конец заявил, что авторы планируют и дальше выпускать свои игры на ПК.

Будьте уверены, игроки на PlayStation и ПК, мы с нетерпением ждём возможности выпустить для вас новые игры, независимо от того, предпочитаете ли вы контроллер DualSense или клавиатуру с мышью. Разработка для обеих платформ позволяет нам использовать уроки, извлечённые из каждой из них, в дизайне наших проектов. Мы продолжим делиться своими историями и опытом как на PS5, так и на ПК.

Ранее Naughty Dog уже выпустила на ПК коллекцию Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Судя по всему, в дальнейшем разработчики могут портировать на платформу и The Last of Us Part 2. Кроме того, на ПК не исключён и выход грядущей мультиплеерной игры по культовой франшизе, которая поступит в продажу до конца 2023 года.

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