Вся группа в сборе — трейлер третьего мультфильма по франшизе «Тролли»
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Компания Universal Pictures представила на своём YouTube-канале официальный трейлер мультфильма Trolls Band Together — третью картину о приключениях маленьких троллей-музыкантов.
Лента станет продолжением мультфильма «Тролли» 2016 года и чуть менее успешного «Тролли. Мировой тур», который вышел в разгар пандемии и мелькал лишь в онлайн-кинотеатрах.
Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик вернутся к главным ролям в новой части музыкального блокбастера, а сюжет будет посвящён поиску похищенного брата персонажа Тимберлейка (Цветан).
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures UK. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
Премьера мультфильма состоится в кинотеатрах 20 октября 2023 года. Выйдет ли «Тролли 3» в России, пока неизвестно.
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