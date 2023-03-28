Джейсон Момоа ещё раз подтвердил, что будет играть Аквамена в новых фильмах DC

Актёр Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в ряде супергеройских фильмов DC, поделился своими мыслями о будущем персонажа и его самого в интервью журналу Total Film.
Момоа признался, что это самый значимый персонаж в его карьере, а также выразил уверенность, что продолжит играть Аквамена в следующих фильмах DC.
Ранее он уже говорил, что намерен сохранить за собой эту роль, однако готов и на эксперименты — на этом фоне в Сети появились слухи о переходе его на другую позицию в киновселенной DC, а также об отсутствии боссов интереса к Аквамену.
Теперь Момоа выразил уверенность, что Аквамен останется важной частью вселенной и дальше, хотя пока не представлен в числе ближайших проектов киновселенной DC.
Глава DC Питер Сафран — мой продюсер в фильме «Аквамен и потерянное царство» и мой хороший друг. Я уверен, что Аквамен будет частью вселенной DC. Так задумано, чувак! Нет никого круче, чем Аквамен! Надеюсь, что людям понравится новый фильм.
«Аквамен и потерянное царство» выйдет в кинотеатрах 25 декабря 2023 года.
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