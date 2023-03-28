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Авторы Saints Row показали «дорожную карту». До конца лета выйдут три платных дополнения

Авторы Saints Row показали «дорожную карту». До конца лета выйдут три платных дополнения
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Студия Volition и издатель Deep Silver представили планы по развитию перезапуска своего экшена Sains Row на ближайшие полгода.

В следующем месяце разработчики планируют выпустить бесплатный косметический набор в коллаборации с Dead Island 2, которую также издаёт Deep Silver.

Затем игроков ждут три DLC, доступных для владельцев платного игрового пропуска. Релиз The Heist and The Hazardous намечен на май — в нём будут добавлены сюжетные задания и ивенты, в июле выйдет Doc Ketchum's Murder Circus с новым игровым режимом, а в августе выйдет ещё один апдейт с миссиями и косметическими предметами.

Фото: Deep Silver

Перезапуск Saints Row состоялся в августе 2022 года. Игра получила разгромные отзывы как от критиков, так и от обычных игроков.

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