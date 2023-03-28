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В The Last of Us на ПК добавили футболки с логотипами Left 4 Dead, Portal и Alan Wake

В The Last of Us на ПК добавили футболки с логотипами Left 4 Dead, Portal и Alan Wake
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Вместе с релизом The Last of Us на ПК разработчики из Iron Galaxy добавили в проект футболки для Элли с логотипами из других игр. Их можно будет получить после прохождения основной сюжетной линии.

Так, если купить игру в Steam, то пользователи смогут получить футболки с логотипами игры Valve — Left 4 Dead и Portal.

Фото: Sony

Фото: Sony

При покупке игры в EGS можно получить футболку с логотипом одной из компаний в игре Alan Wake, ремастер которой продаётся эксклюзивно в магазине Epic Games Store.

Фото: Sony

Ремейк The Last of Us вышел на ПК 28 марта — спустя почти 10 лет после выхода оригинальной игры на PlayStation 3. В переиздании авторы улучшили графику и звук до современных стандартов, а также добавили настройки доступности для людей с ограниченными возможностями.

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