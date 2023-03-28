SEGA и Tencent не будут участвовать в E3 — выставка под угрозой срыва

Издание IGN со ссылкой на свои источники в игровой сфере сообщило, что возвращение выставки E3 летом 2023 года в свете последних событий маловероятно.
Журналисты узнали, что SEGA и игровое подразделение корпорации Tencent в лице Level Infinite также приняли решение пропустить мероприятие. IGN обратились к другим студиям, но положительного ответа об участии в E3 2023 не дал никто.
Собеседники издания опасаются, что в таких условиях выставка может не состояться, поскольку SEGA оказалась далеко не первой топ-компанией, которая не будет присутствовать на E3.
Так, от участия уже отказались Sony, Microsoft и Nintendo. В конце февраля о своём желании принять участие в E3 сообщили в Ubisoft, но на днях студия изменила своё решение в пользу собственного ивента — некоторые считают, что после этого вероятность проведения E3 стала нулевой.
- 28 марта 2023
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